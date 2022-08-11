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Лига конференций: "Нефтчи" и "Рапид" назвали стартовые составы

Лига конференций: "Нефтчи" и "Рапид" назвали стартовые составы Объявлены стартовые составы «Рапид» (Вена) и «Нефтчи», которые сыграют друг с другом в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Австрии.
Футбол
11 августа 2022 г. 21:14
Лига конференций: Нефтчи и Рапид назвали стартовые составы

Объявлены стартовые составы "Рапид" (Вена) и "Нефтчи", которые сыграют между собой в первом матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Австрии.

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, команды выйдут на поле со следующим составом:

"Рапид": Никлас Хедль, Максмилиан Хофманн (к), Кевин Виммер, Торстен Шик, Мартин Косцелник, Патрик Грайль, Анте Баич, Николас Заттльбергер, Николас Кюн, Марко Грюлль, Гвидо Бургшталлер.

"Нефтчи": Иван Бркич, Мамаду Мбодж, Соломон Кверквелия, Воислав Станкович, Азер Салахлы, Атаа Джабер, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (к), Кенни Сайеф, Юсуф Лаваль, Годсвей Доньо.

Отметим, что сегодняшний матч "Рапид" - "Нефтчи" начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Победитель сыграет в плей-офф раунде квалификации ЛК с победителем пары "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Коньяспор" (Турция).

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Rapid" və "Neftçi"nin start heyətləri açıqlanıb

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