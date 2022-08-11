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Лига конференций: Начался второй тайм ответного матча между командами "Рапид" (Вена) и "Нефтчи"

Лига конференций: Начался второй тайм ответного матча между командами "Рапид" (Вена) и "Нефтчи" В Австрии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Рапид" (Вена) и "Нефтчи".
Футбол
11 августа 2022 г. 23:35
Лига конференций: Начался второй тайм ответного матча между командами Рапид (Вена) и Нефтчи

В Австрии начался второй тайм ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Рапид" (Вена) и "Нефтчи".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, в поединке, который проходит на стадионе "Альянц", счет не открыт.

22:30

В Австрии начался ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Рапид" (Вена) и "Нефтчи".

Как сообщает командированный в Вену сотрудник Report, поединок на стадионе "Альянц" начался в 22:30 по бакинскому времени.

Игру обслуживает норвежская бригада во главе с арбитром ФИФА Рохитом Сагги.

Отметим, что в первой игре в Баку представитель Азербайджана выиграл со счетом 2:1. Победитель в стадии плей-офф встретится с сильнейшим пары "Коньяспор" (Турция) - "Вадуц" (Лихтенштейн). В первом матче в Лихтенштейне победитель не определился - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Rapid" - "Neftçi" oyununda ikinci hissə başlayıb

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