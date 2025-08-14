Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Сабах" - "Левски" 

Во втором матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Сабах" и болгарским "Левски" начался второй тайм.
Как передает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ведут в счете 1:0.
На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.
Завершился первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).
Как сообщает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ушли на перерыв с преимуществом - 1:0.
На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.
Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).
Как сообщает "Report", встреча проходит на стадионе Алинджа в Масазыре.
Матч обслуживает украинский главный арбитр Николай Балакин. В первом матче на выезде болгарский клуб одержал победу со счетом 1:0.
Фото: Мирджавид Эминоглу