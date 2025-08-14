О нас

Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Сабах" - "Левски" 

Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Сабах" - "Левски"  20:00
Футбол
14 августа 2025 г. 21:14
Лига Конференций: Начался второй тайм матча Сабах - Левски 

Во втором матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Сабах" и болгарским "Левски" начался второй тайм.

Как передает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ведут в счете 1:0.

На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.

21:49

Завершился первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).

Как сообщает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ушли на перерыв с преимуществом - 1:0.

На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.

20:00

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).

Как сообщает "Report", встреча проходит на стадионе Алинджа в Масазыре.

Матч обслуживает украинский главный арбитр Николай Балакин. В первом матче на выезде болгарский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Фото: Мирджавид Эминоглу

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото"Sabah" UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB-5

Самое читаемое

Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
Ракетный удар России по базе SOCAR в Одессе является частью политики давления Москвы на Баку
8 августа 2025 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi