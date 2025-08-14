Лига Конференций: Начался второй тайм матча "Сабах" - "Левски"

20:00

Во втором матче III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Сабах" и болгарским "Левски" начался второй тайм.

Как передает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ведут в счете 1:0.

На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.

21:49

Завершился первый тайм матча третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).

Как сообщает Report, на стадионе Алинджа в Масазыре гости ушли на перерыв с преимуществом - 1:0.

На 40-й минуте отличился Радослав Кирилов.





20:00

Стартовал матч III квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между "Сабах" и "Левски" (Болгария).

Как сообщает "Report", встреча проходит на стадионе Алинджа в Масазыре.

Матч обслуживает украинский главный арбитр Николай Балакин. В первом матче на выезде болгарский клуб одержал победу со счетом 1:0.



Фото: Мирджавид Эминоглу