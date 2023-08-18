Лига конференций: "Партизан" забил второй гол в ворота "Сабаха"

Сербский "Партизан" забил второй гол в ворота бакинского "Сабаха" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
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2023-08-17 23:47
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Сербии между командами "Партизан" и "Сабах" открыт счет.
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23:09
В Сербии стартовал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Партизан" и "Сабах".
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Игру судит Бартош Франковски из Польши.
Победитель пары сыграет в плей-офф с датским "Норшелланном".