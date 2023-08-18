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Лига конференций: "Партизан" забил второй гол в ворота "Сабаха"

Лига конференций: "Партизан" забил второй гол в ворота "Сабаха" В Сербии стартовал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Партизан" и "Сабах".
Футбол
18 августа 2023 г. 00:20
Лига конференций: Партизан забил второй гол в ворота Сабаха

Сербский "Партизан" забил второй гол в ворота бакинского "Сабаха" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, на 58-й минуте игры отличился игрок хозяев Бибрас Натчо.

2023-08-17 23:47

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Сербии между командами "Партизан" и "Сабах" открыт счет.

Как передает Report, первый гол во встрече забил на 30-й минуте Матеус Салданья.

23:09

В Сербии стартовал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Партизан" и "Сабах".

Как сообщает Report, встреча началась в 23:00 по бакинскому времени.

Игру судит Бартош Франковски из Польши.

Победитель пары сыграет в плей-офф с датским "Норшелланном".

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Partizan" "Sabah"la oyunda ikinci qolu vurub - YENİLƏNİB - 5

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