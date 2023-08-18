Лига конференций: "Партизан" забил второй гол в ворота "Сабаха"

В Сербии стартовал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Партизан" и "Сабах".

Сербский "Партизан" забил второй гол в ворота бакинского "Сабаха" в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report , на 58-й минуте игры отличился игрок хозяев Бибрас Натчо.

2023-08-17 23:47

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА в Сербии между командами "Партизан" и "Сабах" открыт счет.

Как передает Report , первый гол во встрече забил на 30-й минуте Матеус Салданья.



23:09

В Сербии стартовал ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между командами "Партизан" и "Сабах".

Как сообщает Report , встреча началась в 23:00 по бакинскому времени.

Игру судит Бартош Франковски из Польши.

Победитель пары сыграет в плей-офф с датским "Норшелланном".