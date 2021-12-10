Лига Конференций: Начался второй тайм матча «Базель» - «Карабах»

Начался матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Начался второй тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.

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Завершился первый тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.

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Начался матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, матч проходит на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и начался в 00:00 (бакинское время).

Матч будет судить Фран Йович (Хорватия).

Обе команды имеют по 11 очков в группе H и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над "Базелем" сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.