Лига Конференций: Начался второй тайм матча «Базель» - «Карабах»

Начался второй тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».
Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.
Завершился первый тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».
Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.
Начался матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».
Матч будет судить Фран Йович (Хорватия).
Обе команды имеют по 11 очков в группе H и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над "Базелем" сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.