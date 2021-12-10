О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Конференций: Начался второй тайм матча «Базель» - «Карабах»

Лига Конференций: Начался второй тайм матча «Базель» - «Карабах» Начался матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».
Футбол
10 декабря 2021 г. 01:01
Лига Конференций: Начался второй тайм матча «Базель» - «Карабах»

Начался второй тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.

00:47

Завершился первый тайм матча заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, счет в матче открыл игрок «Базеля» Кабрал на 33-й минуте.

00:00

Начался матч заключительного 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу между «Базелем» и «Карабахом».

Как передает Report, матч проходит на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и начался в 00:00 (бакинское время).

Матч будет судить Фран Йович (Хорватия).

Обе команды имеют по 11 очков в группе H и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над "Базелем" сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лиги конференций.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Bazel" - "Qarabağ" matçında 2-ci hissə başlayıb

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Социальные выплаты семьям шехидов Гарахейбат будут установлены в этом месяце
Социальные выплаты семьям шехидов "Гарахейбат" будут установлены в этом месяце
3 декабря 2021 г. 21:19
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi