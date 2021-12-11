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Лига Конференций: легионер «Карабаха» возглавил турнирную таблицу

Лига Конференций: легионер «Карабаха» возглавил турнирную таблицу 09-46
Футбол
11 декабря 2021 г. 11:23
Лига Конференций: легионер «Карабаха» возглавил турнирную таблицу

Обнародованы статистические показатели VI тура группового этапа Лиги конференций.

Как сообщает Report, одним из двух авторов наиболее точных фланговых передач в штрафную зону стал игрок клуба «Карабах» Кади Борхес.

У 25-летнего полузащитника во время матча в Швейцарии против «Базеля» пять попыток перевода мяча в штрафную зону завершились успешно. Кади Борхес делит 1-2 места с Максимилианом Виттеком, играющим в нидерландском клубе «Витесс».
Другой представитель Азербайджана Шахруддин Мамедалиев в списке вратарей, сделавших больше всего сейвов. Он делит 4-6 места с Хайнцом Линдером из «Базеля» и Александром Поповичем из сербского «Партизана». Все три голкипера по 5 раз спасали свои команды от реального гола.

Напомним, что «Карабах» проиграл «Базелю» со счетом 0:3.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın legioneri birinci pillədə qərarlaşıb

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