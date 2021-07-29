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Лига конференций: "Карабах" вышел в следующий этап

Лига конференций: "Карабах" вышел в следующий этап Состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между израильским "Ашдодом" и азербайджанским "Карабахом".
Футбол
29 июля 2021 г. 22:56
Лига конференций: Карабах вышел в следующий этап

Состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу между израильским "Ашдодом" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report, встреча завершилась победой нашей команды со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 6-й минуте Филипом Озобичем.

Поскольку в первой игре в Баку была зафиксирована нулевая ничья, выездная победа вывела "Карабах" в третий этап. Соперником агдамского представителя в следующем туре станет победитель пары "Влажния" (Албания) - "Лимассол" (Кипр). В первом матче на Кипре хозяева выиграли 1:0.

Отметим, что поединки третьего квалификационного раунда пройдут 5-12 августа.

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