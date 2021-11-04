Лига конференций: "Карабах" вновь побеждает "Кайрат"

На матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" в Казахстане был забит 3-й гол.

В Казахстане завершился матч IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча, проходившая на стадионе "Орталык" завершилась победой "Карабаха" со счетом 2:1.

В составе агдамцев отличились И.Ваджи, 58, А.Зубир, 72, у хозяев поля единственный гол забил Ж.Канте, 68.

После этого результата в активе "Карабаха" 10 очков. Подопечные Гурбана Гурбанова на данный момент являются лидерами группы. "Базель", сыгравший на одну игру меньше, идет вторым с 7 очками.

21:05

На матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" в Казахстане забит 3-й гол.

Как сообщает Report, на 72-й минуте матча представитель агдамского клуба Абдулла Зубир забил второй гол.

21:00

В Казахстане на матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" забит второй гол.

Как сообщает Report, на 68-й минуте матча счет сравнял представитель команды-соперницы Жозе Канте.

20:50

В Казахстане на матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" был открыт счет.

Как сообщает Report, на 58-й минуте матча счет открыл представитель агдамского клуба Ибрагим Ваджи.

20:25

В Казахстане завершилась первая часть матча IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".

Как сообщает Report, первая часть игры завершилась безголевой ничьей.

19:30

В Казахстане стартовал матч IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Орталык" стартовала в 19:30 по бакинскому времени.

Отметим, что матчем управляет молдавский рефери ФИФА Димитру Мунтян.