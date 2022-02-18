Лига конференций: "Карабах» в гостях уступил "Марселю"

Завершился первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".
Как сообщает Report, азербайджанская команда под руководством Гурбана Гурбанова уступила французскому "Марселю" со счетом 1:3. К сожалению, на 2-й добавленной минуте французам удалось забить третий гол.
Ответная встреча состоится в Баку 24 февраля. "Карабаху" нужно выигрывать с разницей в два гола, чтобы перевести игру в дополнительное время.
Азербайджанский клуб "Карабах" в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА с "Марселем" сокращает счет до минимума.
Как сообщает Report, на 85-й минуте отличился Кади Боргес - 2:1.
Начался второй тайм первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".
Как сообщает Report, агдамский клуб уступает в счете - 0:2.
Счет в матче плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах" открыт.
Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на стадионе "Велодром", хозяева поля под занавес первого тайма, в течении трех минут дважды поразили ворота Луки Гугешашвили. Оба гола на счету Аркадиуша Милика (41-44-е мин.)
Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу французского клуба.
Начался первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Велодром" стартовала в 00:00 по бакинскому времени. Судит игру черногорский арбитр ФИФА Никола Дабанович.
Ответный матч состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.