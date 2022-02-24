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Лига конференций: "Карабах" уступил "Марселю"

Лига конференций: "Карабах" уступил "Марселю" В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".
Футбол
24 февраля 2022 г. 23:45
Лига конференций: Карабах уступил Марселю

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между "Карабахом" и "Марселем".

Как передает Report, со счетом 3:0 победили французы. Общий счет противостояния – 6:1 в пользу гостей, которые пробились в 1/8 финала.

22:53

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Report, начался второй тайм. Гости ведут в счете 1:0.

Напомним, неделю назад "Марсель" выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.

22:02

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова проходит ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Report, гости благодаря забитому мячу на 12-минуте Пап Гуе открыли счет.

Напомним, неделю назад "Марсель" выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.

21:45

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций между азербайджанским "Карабахом" и французским "Марселем".

Как передает Report, судит встречу бригада арбитров из Польши во главе с Бартошем Франковски.

Напомним, неделю назад "Марсель" выиграл со счетом 3:1. Сегодня лидеру азербайджанской Премьер-лиги необходимо в основные 90 минут победить с разницей в два мяча, чтобы перевести игру в дополнительное время.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonfrans Liqası: "Qarabağ" "Marsel"ə uduzaraq mübarizəni dayandırıb

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