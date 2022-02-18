О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига конференций: "Карабах» уступает "Марселю", идет второй тайм

Лига конференций: "Карабах» уступает "Марселю", идет второй тайм Начался первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".
Футбол
18 февраля 2022 г. 01:01
Лига конференций: Карабах» уступает Марселю, идет второй тайм

Начался второй тайм первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

Как сообщает Report, агдамский клуб уступает в счете - 0:2.

00:46

Счет в матче плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах" открыт.

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на стадионе "Велодром", хозяева поля под занавес первого тайма, в течении трех минут дважды поразили ворота Луки Гугешашвили. Оба гола на счету Аркадиуша Милика (41-44-е мин.)

Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу французского клуба.

00:00

Начался первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Велодром" стартовала в 00:00 по бакинскому времени. Судит игру черногорский арбитр ФИФА Никола Дабанович.

Ответный матч состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Marsel" - "Qarabağ" oyununda 2-ci hissə başlayıb

Экслюзивные новости

BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi