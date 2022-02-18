Лига конференций: "Карабах» уступает "Марселю", идет второй тайм

Начался первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

Начался второй тайм первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

Как сообщает Report, агдамский клуб уступает в счете - 0:2.

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Счет в матче плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах" открыт.

Как сообщает Report, во встрече, которая проходит на стадионе "Велодром", хозяева поля под занавес первого тайма, в течении трех минут дважды поразили ворота Луки Гугешашвили. Оба гола на счету Аркадиуша Милика (41-44-е мин.)

Команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу французского клуба.

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Начался первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Марсель" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Велодром" стартовала в 00:00 по бакинскому времени. Судит игру черногорский арбитр ФИФА Никола Дабанович.

Ответный матч состоится 24 февраля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.