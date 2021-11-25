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Лига конференций: "Карабах" упускает победу на последней минуте

Лига конференций: "Карабах" упускает победу на последней минуте Стартовал матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Карабах" и "Омония" из Кипра.
Футбол
25 ноября 2021 г. 23:38
Лига конференций: Карабах упускает победу на последней минуте

Состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Карабах" и "Омония" из Кипра.

Как сообщает Report, встреча, которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась результативной ничьей - 2:2.

Таким образом, теперь у "Карабаха" 11 очков. Столько же и у "Базеля". Но швейцарский клуб благодаря большему количеству мячей занимает первое место. Все решится в последнем 6-м туре, где азербайджанская команда, чтобы занять первое место, должна побеждать соперника.

23:05

Второй гол был забит в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и "Омонией" из Кипра.

Как сообщает Report, представитель Агдама восстановил равновесие на 49-й минуте - 1:1.

Пэрис Псалтис стал автором автогола у гостей.

Отметим, что ранее на 43-й минуте Михал Дюриш реализовал 11-метровый и вывел киприотов вперед -1:0.

21:45

Стартовал матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Карабах" и "Омония" из Кипра.

Как сообщает Report, встреча, которая проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова началась в 21:45.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" "Omoniya" ilə oyunda qələbəni və liderliyi əldən verib

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