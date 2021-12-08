Лига конференций: "Карабах" расположился в первой десятке

УЕФА обнародовало список лучших команд Лиги конференций в последних 5 играх.

УЕФА обнародовало список лучших команд Лиги конференций в последних пяти играх.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Лиги в Twitter, список составлен на основе результатов клубов в местных чемпионатах и Лиге конференций.

В десятке расположился и «Карабах». Азербайджанский клуб занял 7 место в списке, при 3 победах и 2 ничьях.

В рамках 6 тура группового этапа Лики конференций УЕФА, 9 декабря «Карабах» будет в гостях у швейцарского «Базеля». Обе команды имеют по 11 очков в группе "H" и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над «Базелем» сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лики конференций.