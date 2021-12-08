О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига конференций: "Карабах" расположился в первой десятке

Лига конференций: "Карабах" расположился в первой десятке УЕФА обнародовало список лучших команд Лиги конференций в последних 5 играх.
Футбол
8 декабря 2021 г. 14:10
Лига конференций: Карабах расположился в первой десятке

УЕФА обнародовало список лучших команд Лиги конференций в последних пяти играх.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Лиги в Twitter, список составлен на основе результатов клубов в местных чемпионатах и Лиге конференций.

В десятке расположился и «Карабах». Азербайджанский клуб занял 7 место в списке, при 3 победах и 2 ничьях.

В рамках 6 тура группового этапа Лики конференций УЕФА, 9 декабря «Карабах» будет в гостях у швейцарского «Базеля». Обе команды имеют по 11 очков в группе "H" и обеспечили себе выход из группы. Агдамский клуб только при победе над «Базелем» сможет стать лидером группы и выйти напрямую в 1/8 финала Лики конференций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоKonfrans Liqası: "Qarabağ" ilk "10-luq"da yer alıb

Экслюзивные новости

Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi