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Лига конференций: "Карабах" принимает АЕЛ

Лига конференций: "Карабах" принимает АЕЛ Сегодня "Карабах" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
12 августа 2021 г. 08:18
Лига конференций: Карабах принимает АЕЛ

Сегодня "Карабах" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, агдамский представитель на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встретится с кипрским клубом AЕЛ. Судить матч, который начнется в 20:00, будет эстонский рефери ФИФА Кристо Товер.

Защитники Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев и Рахиль Мамедов пропустят поединок из-за травм.

Отметим, что первая игра на Кипре завершилась вничью 1:1.

Победитель пары встретится с сильнейшим матча "Брейдаблик" (Исландия) - "Абердин" (Шотландия). Первая встреча между этими командами завершилась победой шотландцев со счетом 3:2.

Лига конференций

III отборочный раунд, ответный матч

20:00. "Карабах" - АЕЛ (Кипр)

Судьи: Кристо Товер, Сильвер Койв, Степ Клаасен, Kарл Коппел (все - Эстония)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ" Kipr klubunu qəbul edir
Версия на английском языке Conference League: Qarabag FK to host Cyprus

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