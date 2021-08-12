Лига конференций: "Карабах" принимает АЕЛ

Сегодня "Карабах" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, агдамский представитель на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встретится с кипрским клубом AЕЛ. Судить матч, который начнется в 20:00, будет эстонский рефери ФИФА Кристо Товер.

Защитники Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев и Рахиль Мамедов пропустят поединок из-за травм.

Отметим, что первая игра на Кипре завершилась вничью 1:1.

Победитель пары встретится с сильнейшим матча "Брейдаблик" (Исландия) - "Абердин" (Шотландия). Первая встреча между этими командами завершилась победой шотландцев со счетом 3:2.

Лига конференций

III отборочный раунд, ответный матч

20:00. "Карабах" - АЕЛ (Кипр)

Судьи: Кристо Товер, Сильвер Койв, Степ Клаасен, Kарл Коппел (все - Эстония)

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

Первая игра - 1:1.