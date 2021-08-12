Лига конференций: "Карабах" принимает АЕЛ

Сегодня "Карабах" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, агдамский представитель на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова встретится с кипрским клубом AЕЛ. Судить матч, который начнется в 20:00, будет эстонский рефери ФИФА Кристо Товер.
Защитники Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев и Рахиль Мамедов пропустят поединок из-за травм.
Отметим, что первая игра на Кипре завершилась вничью 1:1.
Победитель пары встретится с сильнейшим матча "Брейдаблик" (Исландия) - "Абердин" (Шотландия). Первая встреча между этими командами завершилась победой шотландцев со счетом 3:2.
Лига конференций
III отборочный раунд, ответный матч
20:00. "Карабах" - АЕЛ (Кипр)
Судьи: Кристо Товер, Сильвер Койв, Степ Клаасен, Kарл Коппел (все - Эстония)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Первая игра - 1:1.