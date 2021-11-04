Лига конференций: "Карабах" может обеспечить путевку в плей-офф

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в группе H команда, которую тренирует Гурбан Гурбанов, сыграет в Казахстане против клуба "Кайрат". Встреча на стадионе "Орталык" в Алматы, начнется в 19:30 по бакинскому времени. Судить ее будет молдавский судья ФИФА Димитру Мунтян.

"Карабах", который на данный момент занимает второе место с 7 очками, может выйти в плей-офф досрочно. Для этого команда должна как минимум не проиграть сопернику.

Стоит отметить, что победители групп Лиги конференций выходят в 1/8 финала. Занявшие второе место, в плей-офф встретятся с третьими клубами Лиги Европы.

4 ноября

Лига конференции УЕФА

Групповой этап, IV тур

19:30. "Кайрат" (Казахстан) - "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН)

Судьи: Димитру Мунтян, Андрей Бодян, Виктор Мардари, Вячеслав Банарь (все - Молдова)

Алматы, стадион "Орталык"

Очки: "Базель" - 7, "Карабах" - 7, "Кайрат" - 1, "Омония" - 1.