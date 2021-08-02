Лига конференций: "Карабах" и "Нефтчи" узнают своих потенциальных соперников

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций по футболу.

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций по футболу.

Как передает Report, своего потенциального соперника узнает и азербайджанский "Карабах", который пройдет в плей-офф раунд в случае победы над кипрским АЕЛ. В преддверии жеребьевки агдамцы находятся в корзине сеяных и определены в группу 1.

Потенциальным соперником нашей команды может стать победитель одной из следующих пар: ЦСКА (Болгария)/"Осиек" (Хорватия), "Пасуш де Феррейра" (Португалия)/"Ларн" (Северная Ирландия), "Брейдаблик" (Исландия)/"Абердин" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия)/"Хаммарбю" (Швеция).

В случае, если "Нефтчи" проиграет ХИК, то продолжит борьбу в плей-офф квалификации Лиги конференций. Здесь бакинскому клубу может достаться победитель одной из следующих пар 3-го раунда ЛК: "Маккаби" (Хайфа, Израиль)/"Торсхавн" (Фареры), "Линфилд" (Северная Ирландия)/"Фола" (Люксембург), "Шемрок Роверс" (Ирландия)/"Теута" (Албания), "Рига" (Латвия)/"Хибернианс" (Мальта) и "Приштина" (Косово)/"Буде-Глимт" (Норвегия).

Жеребьевка начнется в 14:00.

Матчи плей-офф раундов в ЛЕ и ЛК пройдут 19 и 26 августа.