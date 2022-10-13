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Лига Конференций: «Истанбул Башакшехир» и «Вильярреал» вышли в плей-офф

Лига Конференций: «Истанбул Башакшехир» и «Вильярреал» вышли в плей-офф «Фиорентина» разгромила «Хартс» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций - 5:1.
Футбол
13 октября 2022 г. 23:22
Лига Конференций: «Истанбул Башакшехир» и «Вильярреал» вышли в плей-офф

«Фиорентина» разгромила «Хартс» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций - 5:1.

Как передает Report, у итальянской команды дубль сделал Нико Гонсалес, по одному мячу на счету Луки Йовича, Кристиано Бираги и Антонина Барака. Единственный гол «Хартс» - на счету Стивена Хамфриса.

«Фиорентина» занимает второе место в группе A с 7 очками, «Хартс» идет на третьей строчке с 3 очками. Лидером таблицы является «Истанбул Башакшехир» с 10 очками, который победил РФШ (3:0). У латвийской команды 2 очка, она идет на четвертой строчке. Турецкий клуб гарантированно попадет в плей-офф Лиги конференций.

В матче группы С «Вильярреал» обыграл «Аустрию» с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол забил Николас Джексон. Благодаря этой победе испанская команда гарантировала себе выход в плей-офф Лиги конференций. «Вильярреал» начнет участие в плей-офф с 1/8 финала, поскольку досрочно обеспечила себе первое место в таблице.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Başakşehir" və "Vilyarreal" pley-offa çıxıb

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