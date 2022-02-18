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Лига конференций: "Фенербахче" и "Селтик" проиграли свои домашние матчи

Лига конференций: "Фенербахче" и "Селтик" проиграли свои домашние матчи Завершились первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
18 февраля 2022 г. 02:02
Лига конференций: Фенербахче и Селтик проиграли свои домашние матчи

Завершились первые матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, неожиданный результат ночи был зафиксирован в Шотландии. "Селтик" проиграл дома норвежцу "Будё Глимту" 1:3. С аналогичным же счетом "Марсель» обыграл "Карабах" во Франции.

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Первые игры

17 февраля

21:45. ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 1:0

21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия) - 2:3

21:45. "Мидтуллан" (Дания) - ПАОК (Греция) - 1:0

21:45. "Рапид" (Вена, Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) - 2:1

00:00. "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан) - 3:1

00:00. "Лестер" (Англия) - "Раннерс" (Дания) - 4:1

00:00. "Селтик" (Шотландия) - "Будё Глимт" (Норвегия) - 1:3

00:00. "Спарта" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия) - 0:1

Отметим, что ответные матчи между командами пройдут 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKonfrans Liqası: "Fənərbağça" və "Seltik" evdə uduzub, "Lester" böyük hesabla qalib gəlib

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