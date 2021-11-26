Лига конференций: Еще шесть команд вышли в 1/8 финала

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Завершился 5-й тур группового этапа Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, еще шесть команд вышли в 1/8 финала.

Так, австрийский клуб ЛАСК, обыгравший тель-авивский "Маккаби" в Израиле в группе A, нидерландский AЗ, сыгравший вничью с "Яблонецом" в Чехии в группе D, досрочно вышли в следующий этап. Аналогичный результат показали бельгийский "Гент", датский "Копенгаген", нидерландский "Фейноорд" и французский "Ренн".

Лига конференций УЕФА, групповой этап

V тур

Группа А.

21:45. ХИК (Финляндия) - "Алашкерт" (Армения) - 1:0

00:00. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - ЛАСК (Австрия) - 0:1

Очки: ЛАСК - 13, "Маккаби" - 10, ХИК - 6, "Алашкерт" - 0.

Группа В.

19:30. "Флора" (Эстония) - "Партизан" (Сербия) - 1:0

00:00. "Анортосис" (Кипр) - "Гент" (Бельгия) - 1:0

Очки: "Гент" - 10, "Партизан" - 7, "Флора" - 5, "Анортосис" - 5.

Группа C.

00:00. "Рома" (Италия) - "Заря" (Луганск, Украина) - 4:0.

00:00. "Будё Глимт" (Норвегия) - "ЦСКА-София" (Болгария) - 2:0

Очки: "Будё Глимт" - 11, "Рома» - 10, "Заря" - 6, "ЦСКА-София" - 1.

Группа D.

00:00. "Рандерс" (Дания) - ЧФР (Клуж, Румыния) - 2:1

00:00. "Яблонец" (Чехия) - АЗ (Нидерланды) - 1:1

Очки: АЗ - 11, "Рандерс" - 7, "Яблонец" - 6, ЧФР - 1.

Группа E.

21:45. "Славия" (Прага, Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 2:2

21:45. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Юнион Берлин" (Германия) - 0:1

Очки: "Фейеноорд" - 11, "Славия" - 7, "Юнион Берлин" - 6, "Маккаби" - 4.

Группа F.

21:45. "Линкольн" (Гибралтар) - "Копенгаген" (Дания) - 0:4

21:45. "Слован" (Братислава, Словакия) - ПАОК (Греция) - 0:0

Очки: "Копенгаген" - 12, "Слован" - 8, ПАОК - 8, "Линкольн" - 0.

Группа G.

21:45. "Мура" (Словения) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:1

21:45. "Ренн" (Франция) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:3

Очки: "Ренн" - 11, "Тоттенхэм" - 7, "Витесс" - 7, "Мура" - 3.

Группа H.

19:30. "Кайрат" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 2:3.

21:45. "Карабах" (АЗЕРБАЙДЖАН) - "Омония" (Кипр) - 2:2

Очки: "Базель" - 11, "Карабах" - 11, "Омония" - 3, "Кайрат" - 1.