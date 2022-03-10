Лига конференций: Два последних соперника "Карабаха" встречаются друг с другом

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, все игры пройдут в один день и начнутся в 21:45 и 00:00 по бакинскому времени.
Одна из самых интересных встреч этого раунда состоится во Франции, где местный "Марсель", выбивший "Карабах" в плей-оффе, примет швейцарский "Базель", с которым азербайджанский представитель играл в одной группе.
Лига конференций УЕФА
1/8 финала, первые игры
10 марта
21:45. ПАОК (Греция) - "Гент" (Бельгия)
21:45. "Славия" Прага (Чехия) - ЛАСК (Австрия)
21:45. "Витесс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)
21:45. "Партизан" (Сербия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
00:00. "Марсель" (Франция) - "Базель" (Швейцария)
00:00. "Лестер" (Англия) - "Ренн" (Франция)
00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Копенгаген" (Дания)
00:00. "Будье Глимт" (Норвегия) - AЗ (Нидерланды)
Отметим, что ответные матчи состоятся 17 марта.