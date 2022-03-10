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Лига конференций: Два последних соперника "Карабаха" встречаются друг с другом

Лига конференций: Два последних соперника "Карабаха" встречаются друг с другом Сегодня стартует 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.
Футбол
10 марта 2022 г. 08:54
Лига конференций: Два последних соперника Карабаха встречаются друг с другом

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все игры пройдут в один день и начнутся в 21:45 и 00:00 по бакинскому времени.

Одна из самых интересных встреч этого раунда состоится во Франции, где местный "Марсель", выбивший "Карабах" в плей-оффе, примет швейцарский "Базель", с которым азербайджанский представитель играл в одной группе.

Лига конференций УЕФА

1/8 финала, первые игры

10 марта

21:45. ПАОК (Греция) - "Гент" (Бельгия)

21:45. "Славия" Прага (Чехия) - ЛАСК (Австрия)

21:45. "Витесс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

21:45. "Партизан" (Сербия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

00:00. "Марсель" (Франция) - "Базель" (Швейцария)

00:00. "Лестер" (Англия) - "Ренн" (Франция)

00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Копенгаген" (Дания)

00:00. "Будье Глимт" (Норвегия) - AЗ (Нидерланды)

Отметим, что ответные матчи состоятся 17 марта.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Qarabağ"ın son iki rəqibi üz-üzə gəlir

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