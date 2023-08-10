Лига конференций: Завершился первый тайм матча “Нефтчи” - “Бешикташ”

В Баку завершился первый тайм первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким “Бешикташем”.

В Баку завершился первый тайм первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким “Бешикташем”.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана ушел на перерыв со счетом 0:2.

Счет был открыт на 14-й минуте футболистом ”Бешикташа“ Венсаном Абубакаром. На 23-й минуте Джексон Мулека довел счет до 2:0 в пользу своей команды.

21:08

Стартовал первый матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким клубом "Бешикташ".

Как сообщает Report, встреча на ”Нефтчи арене“ началась в 21:00.

Арбитром матча является швейцарец Лукас Фандрих.

Отметим, что ответный матч состоится в Стамбуле 17 августа.