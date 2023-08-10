О нас

Лига конференций: Завершился первый тайм матча “Нефтчи” - “Бешикташ”

Лига конференций: Завершился первый тайм матча “Нефтчи” - “Бешикташ” В Баку завершился первый тайм первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким “Бешикташем”.
Футбол
10 августа 2023 г. 22:01
Лига конференций: Завершился первый тайм матча “Нефтчи” - “Бешикташ”

В Баку завершился первый тайм первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким “Бешикташем”.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана ушел на перерыв со счетом 0:2.

Счет был открыт на 14-й минуте футболистом ”Бешикташа“ Венсаном Абубакаром. На 23-й минуте Джексон Мулека довел счет до 2:0 в пользу своей команды.

21:08

Стартовал первый матч III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между “Нефтчи” и турецким клубом "Бешикташ".

Как сообщает Report, встреча на ”Нефтчи арене“ началась в 21:00.

Арбитром матча является швейцарец Лукас Фандрих.

Отметим, что ответный матч состоится в Стамбуле 17 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: “Neftçi” - “Beşiktaş” oyununda üçüncü qol vurulub - YENİLƏNİB-6

Экслюзивные новости

Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi