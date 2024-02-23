Лига Конференций: Бывший соперник "Карабаха" вышел в 1/8 финала

Завершились ответные матчи плей-офф Лиги конференций по футболу.

Завершились ответные матчи плей-офф Лиги Конференций по футболу.

Как передает Report, бывший соперник "Карабаха" по групповому этапу Лиги Европы "Мольде", а также "Аякс", "Динамо Загреб", "Серветт", "Штурм", "Юнион", "Олимпиакос" и "Маккаби" вышли в 1/8 финала.

Лига конференций, плей-офф, ответные матчи

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2, (первый матч - 2:2),

"Динамо" (Хорватия, Загреб) - "Реал Бетис" (Испания) - 1:1, (первый матч - 1:0),

"Лудогорец" (Болгария) - "Серветт" (Швейцария) - 0:1 (первый матч - 0:0),

"Легия" (Польшая) - "Мольде" (Норвегия) - 0:3 (первый матч - 2:3),

"Слован" (Словения) - "Штурм" (Австрия) - 0:1 (первый матч - 1:4),

"Айнтрахт" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) - 1:2 (первый матч - 2:2),

"Ференцварош" (Венгрия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1 (первый матч - 0:1),

"Гент" (Бельгия) - "Маккаби" (Израиль) - 1:1 (первый матч - 0:1).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля.