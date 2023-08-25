Лига конференций: "Бешикташ" и "Фенербахче" победили в своих матчах

Турецкие клубы провели первые игры стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Турецкие клубы провели первые игры стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, стамбульские гранды "Бешикташ" и "Фенербахче" победили в своих матчах.

Так, "Бешикташ" провел выездную игру с украинским клубом "Динамо" (Киев) в Бухаресте. Матч завершился победой воспитанников Шенола Гюнеша со счетом 3:2. Победный гол на 90+5-й минуте забил казахстанский легионер "черно-белых" Бахтиёр Зайнутдинов.

"Фенербахче" на своем поле обыграл нидерландский "Твенте" - 5:1.

В Бельгии "Адана Демирспор" встретился с "Генком". Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Отметим, что ответные поединки плей-офф пройдут 31 августа.