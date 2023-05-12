О нас

Лига конференций: "Базель" и "Вест Хэм" одержали волевую победу

Лига конференций: "Базель" и "Вест Хэм" одержали волевую победу Состоялись первые игры полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
12 мая 2023 г. 01:00
Лига конференций: Базель и Вест Хэм одержали волевую победу

Состоялись первые игры полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, оба матча начались в 23:00 по бакинскому времени.

Лига конференций УЕФА

Полуфиналы, первые игры

11 мая

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2

Голы: Артур Кабрал, 25 - Анди Диуф, 71. Анди Зекири, 90+3.

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Флоренция, стадион "Артемио Франки".

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — 2:1

Голы: Саид Бенрахма, 67 (пенальти), Майкл Антонио, 76 - Тиджани Рейндерс, 41.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Лондон, стадион "Лондон".

Отметим, что ответные матчи состоятся 18 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Bazel" və "Vest Hem" əzmkar qələbə qazanıb

Другие новости из категории

Лига Европы: Ювентус и Севилья сыграли вничью
Лига Европы: "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью
12 мая 2023 г. 01:08
Бешикташ перед матчем с Сабах обратился к болельщикам
"Бешикташ" перед матчем с "Сабах" обратился к болельщикам
11 мая 2023 г. 23:44
Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру
Эдин Джеко забил 400 голов за карьеру
11 мая 2023 г. 22:54
Барселона планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года
"Барселона" планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года
11 мая 2023 г. 21:37
Сегодня состоятся первые игры в рамках 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
Сегодня состоятся первые игры в рамках 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
11 мая 2023 г. 07:45
Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии
Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии
11 мая 2023 г. 07:30
Лига чемпионов: Интер завоевал победу в миланском дерби
ВидеоЛига чемпионов: "Интер" завоевал победу в миланском дерби
11 мая 2023 г. 01:03
Реал предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе
"Реал" предпримет новую попытку по подписанию Мбаппе
11 мая 2023 г. 00:26
Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби
Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби
10 мая 2023 г. 07:33
Барселона сегодня официально объявит об уходе Бускетса
"Барселона" сегодня официально объявит об уходе Бускетса
10 мая 2023 г. 05:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi