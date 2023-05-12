Лига конференций: "Базель" и "Вест Хэм" одержали волевую победу

Состоялись первые игры полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.

Состоялись первые игры полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, оба матча начались в 23:00 по бакинскому времени.

Лига конференций УЕФА

Полуфиналы, первые игры

11 мая

23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2

Голы: Артур Кабрал, 25 - Анди Диуф, 71. Анди Зекири, 90+3.

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Флоренция, стадион "Артемио Франки".

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — 2:1

Голы: Саид Бенрахма, 67 (пенальти), Майкл Антонио, 76 - Тиджани Рейндерс, 41.

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Лондон, стадион "Лондон".

Отметим, что ответные матчи состоятся 18 мая.