Лига конференций: "Базель" и "Вест Хэм" одержали волевую победу

Состоялись первые игры полуфинального этапа Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, оба матча начались в 23:00 по бакинскому времени.
Лига конференций УЕФА
Полуфиналы, первые игры
11 мая
23:00. "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария) - 1:2
Голы: Артур Кабрал, 25 - Анди Диуф, 71. Анди Зекири, 90+3.
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Флоренция, стадион "Артемио Франки".
23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — 2:1
Голы: Саид Бенрахма, 67 (пенальти), Майкл Антонио, 76 - Тиджани Рейндерс, 41.
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Лондон, стадион "Лондон".
Отметим, что ответные матчи состоятся 18 мая.