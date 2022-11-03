Лига конференций: "Башакшехир" вышел в 1/8 финала, "Фиорентина" - в плей-офф

Стартовал VI тур группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Стартовал VI тур группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, завершились матчи группы А.

В Стамбуле ФК "Башакшехир" обыграл со счетом 3:1 шотландский "Хартс" и вышел в качестве лидера в 1/8 финала. Итальянская "Фиорентина", разгромившая со счетом 3:0 латвийскую РФШ, завершила групповой этап на втором месте. В плей-офф итальянцы сыграют с командой из Лиги чемпионов.

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, VI тур

3 ноября

Группа А

РФШ (Латвия) - "Фиорентина" (Италия) - 0:3

"Башакшехир" (Турция) - "Хартс" (Шотландия) - 3:1

Очки: "Башакшехир" - 13, "Фиорентина" - 13, "Хартс" - 6, РФШ - 2.

Отметим, что помимо "Башакшехира" и "Фиорентины" выход из группы обеспечили турецкий "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", нидерландский "АЗ Алкмар", украинский "Днепр-1" и шведский "Юргорден".