Азербайджанские клубы сегодня проведут первые матчи в III квалификационном раунде Лига конференций

"Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня сыграют в очередных матчах Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, представитель Нахчывана в первом матче III квалификационного раунда встретится в Баку с кипрским клубом "Омония".

Матч пройдет на стадионе Dalğa Arena и начнется в 20:00. Главным судьей встречи будет Ондржей Берка (Чехия).

"Араз-Нахчыван" в предыдущем раунде выбил из борьбы греческий "Арис", а "Омония" - грузинское "Торпедо" (Кутаиси). Победитель пары встретится в плей-офф с проигравшим в матче ПАОК (Греция) - "Вольфсбергер" (Австрия).

"Сабах" будет гостем клуба "Левски" (София) в Болгарии.

Отметим, что ответные матчи III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА пройдут 14 августа.