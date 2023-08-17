Лига конференций: Азербайджанские клубы проведут ответные матчи на выезде

Сегодня состоятся ответные матчи III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Сегодня состоятся ответные матчи III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в следующих матчах примут участие представители Азербайджана на турнире "Нефтчи" и "Сабах".

Обе команды встретятся со своими соперниками на выезде. "Нефтчи" станет гостем турецкого "Бешикташа", "Сабах" встретится в Белграде с сербским "Партизаном".

Лига конференций УЕФА

III квалификационный раунд, ответные игры

22:00. "Бешикташ" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия).

Стадион "Бешикташ", Стамбул.

Первая игра - 3:1.

23:00. "Паризан" (Сербия) - "Сабах" (Азербайджан)

Судья: Бартош Франковски (Польша).

Стадион "Партизан", Белград.

Первая игра - 0:2.