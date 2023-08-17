Лига конференций: Азербайджанские клубы проведут ответные матчи на выезде

Сегодня состоятся ответные матчи III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, в следующих матчах примут участие представители Азербайджана на турнире "Нефтчи" и "Сабах".
Обе команды встретятся со своими соперниками на выезде. "Нефтчи" станет гостем турецкого "Бешикташа", "Сабах" встретится в Белграде с сербским "Партизаном".
Лига конференций УЕФА
III квалификационный раунд, ответные игры
22:00. "Бешикташ" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан)
Судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия).
Стадион "Бешикташ", Стамбул.
Первая игра - 3:1.
23:00. "Паризан" (Сербия) - "Сабах" (Азербайджан)
Судья: Бартош Франковски (Польша).
Стадион "Партизан", Белград.
Первая игра - 0:2.