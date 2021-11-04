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Лига конференций: "Карабах" открыл счет в матче с "Кайратом"

Лига конференций: "Карабах" открыл счет в матче с "Кайратом" В Казахстане в матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" был открыт счет.
Футбол
4 ноября 2021 г. 20:50
Лига конференций: Карабах открыл счет в матче с Кайратом

В Казахстане в матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" был открыт счет.

Как сообщает Report, на 58-й минуте матча счет открыл представитель агдамского клуба Ибрагим Ваджи.

20:25

В Казахстане завершилась первая часть матча IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".

Как сообщает Report, первая часть игры завершилась безголевой ничьей.

19:30

В Казахстане стартовал матч IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".

Как сообщает Report, встреча на стадионе "Орталык" стартовала в 19:30 по бакинскому времени.

Отметим, что матчем управляет молдавский рефери ФИФА Димитру Мунтян.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Kayrat" - "Qarabağ" matçında 2-ci qol vurulub

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