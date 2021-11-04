Лига конференций: "Карабах" открыл счет в матче с "Кайратом"

В Казахстане в матче IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах" был открыт счет.
Как сообщает Report, на 58-й минуте матча счет открыл представитель агдамского клуба Ибрагим Ваджи.
20:25
В Казахстане завершилась первая часть матча IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".
Как сообщает Report, первая часть игры завершилась безголевой ничьей.
19:30
В Казахстане стартовал матч IV тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между командами "Кайрат" и "Карабах".
Как сообщает Report, встреча на стадионе "Орталык" стартовала в 19:30 по бакинскому времени.
Отметим, что матчем управляет молдавский рефери ФИФА Димитру Мунтян.