Лига конференций: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в церемонии, состоявшейся в швейцарском городе Ньоне, приняли участие клубы, занявшие вторые места в группах, и команды, занявшие 3-е места в группах Лиги Европы.

Лига конференций УЕФА

Раунд плей-офф

"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)

"Мидтьюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция)

"Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)

"Селтик" (Шотландия) - "Будьо Глимт" (Норвегия)

"Спартак" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия)

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) или "Тоттенхэм" (Англия) (решится позже)

Первые матчи плей-офф будут сыграны 17 февраля 2022 года, ответные - через неделю.