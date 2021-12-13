Лига конференций: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф 

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает Report, в церемонии, состоявшейся в швейцарском городе Ньоне, приняли участие клубы, занявшие вторые места в группах, и команды, занявшие 3-е места в группах Лиги Европы.
Лига конференций УЕФА
Раунд плей-офф
"Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан)
ПСВ (Нидерланды) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Прага, Чехия)
"Мидтьюлланн" (Дания) - ПАОК (Греция)
"Лестер" (Англия) - "Рандерс" (Дания)
"Селтик" (Шотландия) - "Будьо Глимт" (Норвегия)
"Спартак" (Прага, Чехия) - "Партизан" (Сербия)
"Рапид" (Вена, Австрия) - "Витесс" (Нидерланды) или "Тоттенхэм" (Англия) (решится позже)
Первые матчи плей-офф будут сыграны 17 февраля 2022 года, ответные - через неделю.