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Лига конференций: "Нефтчи" и "Карабах" сыграют ответные матчи

Лига конференций: "Нефтчи" и "Карабах" сыграют ответные матчи Сегодня "Нефтчи" и "Карабах", представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА сыграют ответные матчи в плей-офф.
Футбол
26 августа 2021 г. 07:41
Лига конференций: Нефтчи и Карабах сыграют ответные матчи

Сегодня "Нефтчи" и "Карабах", представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА сыграют ответные матчи в плей-офф.

Как передает Report, "черно-белые" будут гостями израильского "Маккаби", а агдамский клуб в Шотландии встретится с "Абердином".

Лига конференций УЕФА

Плей-офф, ответные матчи

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Нефтчи"

Судьи: Александр Ставрев, Деян Костадинов, Гоче Петерски, Деян Якимовски (все - Северная Македония)

Хайфа, Стадион "Самми Офера".

Первая игра - 3:3.

22:45. "Абердин" (Шотландия) - "Карабах"

Судьи: Харальд Лехнер, Андреас Хайденрайх, Максимилиан Колбич, Юлиан Вайнбергер (все - Австрия)

Абердин, стадион "Питтодри"

Первая игра - 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Konfrans Liqası: "Neftçi" və "Qarabağ" cavab oyunlarını keçirəcək

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