Лига конференций: "Нефтчи" и "Карабах" сыграют ответные матчи

Сегодня "Нефтчи" и "Карабах", представляющие Азербайджан в Лиге конференций УЕФА сыграют ответные матчи в плей-офф.
Как передает Report, "черно-белые" будут гостями израильского "Маккаби", а агдамский клуб в Шотландии встретится с "Абердином".
Лига конференций УЕФА
Плей-офф, ответные матчи
21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Нефтчи"
Судьи: Александр Ставрев, Деян Костадинов, Гоче Петерски, Деян Якимовски (все - Северная Македония)
Хайфа, Стадион "Самми Офера".
Первая игра - 3:3.
22:45. "Абердин" (Шотландия) - "Карабах"
Судьи: Харальд Лехнер, Андреас Хайденрайх, Максимилиан Колбич, Юлиан Вайнбергер (все - Австрия)
Абердин, стадион "Питтодри"
Первая игра - 0:1.