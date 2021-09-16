О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига конференций: "Карабах" сегодня встретится с "Базелем"

Лига конференций: "Карабах" сегодня встретится с "Базелем" Сегодня "Карабах" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Футбол
16 сентября 2021 г. 07:30
Лига конференций: Карабах сегодня встретится с Базелем

Сегодня "Карабах" начнет борьбу в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в своем первом матче в группе X подопечные Гурбана Гурбанова встретятся с швейцарским "Базелем".

Матч пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе, его будет вести бельгийский рефери Эрик Ламбрехтс.

В составе агдамцев не выйдут на поле травмированные защитники Бадави Гусейнов, Эльчин Джафаргулиев и восстановившийся от травмы Рахил Мамедов.

У гостей по той же причине не появятся вратарь Феликс Гебхардт, защитники Андреа Падула, Эрай Джомерт, Насер Джига, полузащитники Жорди Кинтилья, Эдон Жегрова и нападающий Себастьяно Эспозито.

Игра станет знаковой для вице-капитана "Карабаха" Гара Гараева. Для него эта игра станет 100-м матчем в еврокубках.

В другом матче этой группы "Кайрат" примет в Казахстане кипрскую "Омонию".

Лига конференций УЕФА

Групповой этап, I тур

20:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария)
Главный судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Арена: Бакинский Олимпийский Стадион.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Экс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
ФотоЭкс-начальник Главного следственного управления получил взятки на сумму 14 млн манатов
15 сентября 2021 г. 11:02
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
ГДП обратилась к лицам, занимающимся пассажироперевозками по выходным
15 сентября 2021 г. 10:52
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
Экс-глава Исполнительной власти Евлаха освобожден под подписку о невыезде
15 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников
15 сентября 2021 г. 10:31
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
Глава Генассамблеи ООН рассказал о диалоге между Азербайджаном и Арменией
15 сентября 2021 г. 10:18
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
Новые главы ИВ дали обещание президенту Ильхаму Алиеву
14 сентября 2021 г. 15:30
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
Ильхам Алиев: Если кто-то встанет на неверный путь, мы рано или поздно узнаем об этом
14 сентября 2021 г. 15:29
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
Президент: Если бы не было фактов коррупции, посмотрите, насколько вырос бы наш госбюджет
14 сентября 2021 г. 15:23
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
Минобразования: В некоторых случаях родители могут не отправлять детей в школу
14 сентября 2021 г. 15:13
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
Президент новым главам ИВ: Cледует всегда помнить об участи работавших до вас
14 сентября 2021 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi