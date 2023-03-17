Лига Европы: Завершился раунд 1/8 финала

Завершился раунд 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Завершился раунд 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, определились все участники 1/4 финала.

В Лондоне прошел ответный матч между "Арсеналом" и португальским "Спортингом". В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. В добавленное время команды победителя выявить не смогли. В серии пенальти точнее были португальцы 5:3.

В следующий этап помимо "Спортинга" вышли также "Унион" (Бельгия), "Байер" (Германия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Ювентус" (Италия).

Лига Европы УЕФА

1/8 финала, ответные игры

16 марта

00:00. "Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (ПЕНАЛЬТИ - 3:5)

Первая игра - 2:2

00:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 0:2

Первая игра - 0:2

00:00. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия) - 0:0

Первая игра - 0:2

00:00. "Унион" (Бельгия) - "Унион" (Берлин, Германия) - 3:0

Первая игра - 3:3

21:45. "Бетис" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1

Первая игра - 1:4

21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:0

Первая игра - 0:2

21:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Шахтер" Донецк (Украина) – 7:1

Первая игра - 1:1

21:45. "Фрайбург" (Германия) - "Ювентус" (Италия) - 0:2

Первая игра - 0:1.