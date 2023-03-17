Лига Европы: Завершился раунд 1/8 финала

Завершился раунд 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, определились все участники 1/4 финала.
В Лондоне прошел ответный матч между "Арсеналом" и португальским "Спортингом". В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. В добавленное время команды победителя выявить не смогли. В серии пенальти точнее были португальцы 5:3.
В следующий этап помимо "Спортинга" вышли также "Унион" (Бельгия), "Байер" (Германия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Ювентус" (Италия).
Лига Европы УЕФА
1/8 финала, ответные игры
16 марта
00:00. "Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (ПЕНАЛЬТИ - 3:5)
Первая игра - 2:2
00:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) - 0:2
Первая игра - 0:2
00:00. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия) - 0:0
Первая игра - 0:2
00:00. "Унион" (Бельгия) - "Унион" (Берлин, Германия) - 3:0
Первая игра - 3:3
21:45. "Бетис" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1
Первая игра - 1:4
21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:0
Первая игра - 0:2
21:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Шахтер" Донецк (Украина) – 7:1
Первая игра - 1:1
21:45. "Фрайбург" (Германия) - "Ювентус" (Италия) - 0:2
Первая игра - 0:1.