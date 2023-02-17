Лига Европы: Завершились первые матчи стадии плей-офф

Завершились первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Завершились первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, французский "Монако" в гостях со счетом 3:2 обыграл германский "Байер" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

На 9-й минуте мяч в свои ворота забил вратарь "Байера" Лукаш Градецки, у "Монако" отличились Крепин Диатта (74) и Аксель Дисаси (90+2), российский полузащитник команды Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. У "Байера" голы забили Мусса Диаби (48) и Флориан Вирц (59).

"Севилья" обыграла голландский ПСВ в Испании с 3 безответными голами.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

16 февраля

00:00. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Монако" (Франция) - 2:3

00:00. "Ювентус (Италия) - "Нант" (Франция) - 1:1

00:00. "Севилья" (Испания) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0

00:00. "Спортинг" (Португалия) - "Мидтюллан" (Дания) - 1:1

21:45. "Аякс" (Нидерланды) - "Унион" (Берлин, Германия) - 0:0

21:45. "Барселона" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:2

21:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия) - 1:0

21:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Ренн" (Франция) - 2:1.

Ответные матчи пройдут 23 февраля.