Лига Европы: Завершились первые игры III квалификационного раунда

4 августа стартовал сезон 2022/2023 в Лиге Европы УЕФА.

4 августа стартовал сезон 2022/2023 в Лиге Европы УЕФА.

Как передает Report, турнир начался с первых игр III квалификационного этапа. В этом раунде проводится семь встреч с участием 14 команд.

Так, в первом матче АЕК обыграл "Партизан" - 2:1. В другой игре, которая прошла в Турции, местный "Фенербахче" разгромил чешский "Словацко" - 3:0. С таким же счетом завершился матч "Мальме" - "Дюделандж" (3:0)

В Дублине встретились ирландский "Шэмрок Роверс" и северомакедонский "Шкупи", являющиеся потенциальными соперниками выступающего в Лиге чемпионов азербайджанского "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.

Отметим, что если "скакуны" не смогут одолеть венгерский "Ференцварош" в ЛЧ, то им предстоит столкнуться с победителем этой пары.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, первые игры

4 августа

АЕК (Ларнака, Кипр) - "Партизан" (Сербия) - 2:1

Голы: Анхель Гарсия, 34. Хрвое Миличевич, 70 - Квенси Мениг, 18

"Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0

Голы: Исаак Телин, 51. Ула Тойвонен, 81. Велько Бирманчевич, 85

Красная карточка: Шарль Моррен, 31 ("Дюделанж")

"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия) - 3:0

Голы: Эмре Мор, 17. Линкольн Энрике, 45+2; 81

Красная карточка: Станислав Хофман, 48 ("Словацко")

"Марибор" (Словения) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) - 0:2

Голы: Дэвид Браун, 47. Боян Радулович, 64

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:2

Голы: Тосин Айегун, 8. Вилли Ньонто, 64

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония) - 3:1

Голы: Грэхэм Бурк, 13 (пенальти). Дилан Уоттс, 29 лет. Гари О’Нил, 90+7 - Кевен, 77 лет.

Красная карточка: Валид Хамиди, 84 ("Шкупи")

"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Братислава, Словакия) - 1:1

Голы: Юссеф эль-Араби, 87 - Андре Грин, 63

Отметим, что ответные матчи этого тура состоятся 11 августа.