Лига Европы: Завершились первые игры III квалификационного раунда

4 августа стартовал сезон 2022/2023 в Лиге Европы УЕФА.
Так, в первом матче АЕК обыграл "Партизан" - 2:1. В другой игре, которая прошла в Турции, местный "Фенербахче" разгромил чешский "Словацко" - 3:0. С таким же счетом завершился матч "Мальме" - "Дюделандж" (3:0)
В Дублине встретились ирландский "Шэмрок Роверс" и северомакедонский "Шкупи", являющиеся потенциальными соперниками выступающего в Лиге чемпионов азербайджанского "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1.
Отметим, что если "скакуны" не смогут одолеть венгерский "Ференцварош" в ЛЧ, то им предстоит столкнуться с победителем этой пары.
Лига Европы УЕФА
III квалификационный раунд, первые игры
4 августа
АЕК (Ларнака, Кипр) - "Партизан" (Сербия) - 2:1
Голы: Анхель Гарсия, 34. Хрвое Миличевич, 70 - Квенси Мениг, 18
"Мальме" (Швеция) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0
Голы: Исаак Телин, 51. Ула Тойвонен, 81. Велько Бирманчевич, 85
Красная карточка: Шарль Моррен, 31 ("Дюделанж")
"Фенербахче" (Турция) - "Словацко" (Чехия) - 3:0
Голы: Эмре Мор, 17. Линкольн Энрике, 45+2; 81
Красная карточка: Станислав Хофман, 48 ("Словацко")
"Марибор" (Словения) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) - 0:2
Голы: Дэвид Браун, 47. Боян Радулович, 64
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Цюрих" (Швейцария) - 0:2
Голы: Тосин Айегун, 8. Вилли Ньонто, 64
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония) - 3:1
Голы: Грэхэм Бурк, 13 (пенальти). Дилан Уоттс, 29 лет. Гари О’Нил, 90+7 - Кевен, 77 лет.
Красная карточка: Валид Хамиди, 84 ("Шкупи")
"Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Братислава, Словакия) - 1:1
Голы: Юссеф эль-Араби, 87 - Андре Грин, 63
Отметим, что ответные матчи этого тура состоятся 11 августа.