Лига Европы: Завершились игры плей-офф

Завершились игры плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Завершились игры плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, основное время ответного матча между португальской "Брагой" и молдавским "Шерифом" завершилось победой хозяев поля. В первой игре "Шериф" выиграл с аналогичным счетом.

Ни одна из сторон не смогла отличиться в овертайме. В серии пенальти "Брага" выиграла 3:2 и вышла в 1/8 финала.

Лига Европы УЕФА, плей-офф

Ответные матчи

24 февраля

21:45. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Севилья" (Испания) - 1:0

Первая игра - 1:3.

21:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Аталанта" (Италия) - 0:3

Первая игра - 1:2.

21:45. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Лейпциг" (Германия) - 1:3

Первая игра - 2:2.

21:45. "Лацио" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:2

Первая игра - 1:2.

00:00. "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 2:4

Первая игра - 1:1.

00:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:2

Первая игра - 4:2.

00:00. "Бетис" (Испания) - "Зенит" (Россия) - 0:0

Первая игра - 3:2.

00:00. "Брага" (Португалия) - "Шериф" (Молдова) - 2:0 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 0:0, ПЕНАЛЬТИ - 3:2)

Первая игра - 0:2.