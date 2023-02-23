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Лига Европы: "Ювентус", "Севилья" и "Спортинг" вышли в 1/8 финала

Лига Европы: "Ювентус", "Севилья" и "Спортинг" вышли в 1/8 финала В рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА прошли первые три ответных матча.
Футбол
23 февраля 2023 г. 23:57
Лига Европы: Ювентус, Севилья и Спортинг вышли в 1/8 финала

В рамках плей-офф Лиги Европы УЕФА прошли первые три ответных матча.

Как передает Report, по итогам прошедших игр "Ювентус", "Севилья" и "Спортинг" вышли в 1/8 финала турнира.

В матче между "Монако" (Франция) и "Байером" (Леверкузен, Германия) будет сыграно дополнительное время.

Отметим, что остальные четыре ответных матча начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, ответные игры

23 февраля

21:45. "Митьюлланд" (Дания) — "Спортинг" (Португалия) — 0:4
Голы: Себастьян Коутс, 21'; Педро Гонсалвес, 50', 77; Штефан Гартенманн, 85'
Красная карточка: Паулиньо, 38' ("Митьюлланд")
Первая игра - 1:1

21:45. "Монако" (Франция) — "Байер" (Леверкузен, Германия) 2:3 (ОВЕРТАЙМ)
Голы: Виссам Бен-Йеддер, 19' (пенальти); Брел Эмболо, 84' – Флориан Виртс, 13'; Иезекииль Паласиос, 21'; Aмин Адли, 58'.
Первая игра - 3:2

21:45. "Нант" (Франция) — "Ювентус" (Италия) — 0:3
Голы: Анхель Ди Мария, 5'; 20' (пенальти); 78'.
Красная карточка: Николя Паллуа, 18 ("Нант")
Первая игра - 1:1

21:45. "ПСВ" (Нидерланды) – "Севилья" (Испания) – 2:0
Голы: Люк де Йонг, 76'; Фабио Силва, 90'+4.
Первая игра - 0:3

00:00. "Рома" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
Первая игра - 0:1

00:00."Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания).
Первая игра - 2:2

00:00. "Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Донецк, Украина)
Первая игра - 1:2

00:00. "Унион" (Берлин, Германия) – "Аякс" (Нидерланды)
Первая игра - 0:0

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Yuventus", "Sevilya" və "Sportinq" 1/8 finala adlayıb

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