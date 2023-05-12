Лига Европы: "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью

Стартовали матчи полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, итальянский "Ювентус" сыграл в Турине вничью со счетом 1:1 с испанской "Севильей". У хозяев поля отличился Федерико Гатти (90+7), у гостей мяч на 26-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.
Ответный поединок пройдет 18 мая.
Лига Европы УЕФА
Полуфиналы, первые игры
11 мая
23:00. "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 1:1
Голы: Федерико Гатти, 90+7 - Юссеф эн-Несири, 26
Судья: Даниэль Циберт (Германия).
Турин, стадион "Ювентус".
23:00. "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия) - 1:0
Гол: Эдоардо Бове, 63
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Рим, Олимпийский стадион.