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Лига Европы: "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью

Лига Европы: "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью Стартовали матчи полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.
Футбол
12 мая 2023 г. 01:08
Лига Европы: Ювентус и Севилья сыграли вничью

Стартовали матчи полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, итальянский "Ювентус" сыграл в Турине вничью со счетом 1:1 с испанской "Севильей". У хозяев поля отличился Федерико Гатти (90+7), у гостей мяч на 26-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Ответный поединок пройдет 18 мая.

Лига Европы УЕФА

Полуфиналы, первые игры

11 мая

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания) - 1:1

Голы: Федерико Гатти, 90+7 - Юссеф эн-Несири, 26

Судья: Даниэль Циберт (Германия).

Турин, стадион "Ювентус".

23:00. "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия) - 1:0

Гол: Эдоардо Бове, 63

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Рим, Олимпийский стадион.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Yuventus" məğlubiyyətdən qaçıb, "Roma" "Bayer"ə qalib gəlib

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