Лига Европы: Во Франции болельщикам "Бешикташа" запретили присутствовать на матче с "Лионом"

Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" не смогут присутствовать на гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона".
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.
"Глава Лиона принял решение, что болельщиков нашей команды не пустят на стадион и в сам город. Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В результате совещания с главой Лиона, французской полицией, подразделением безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций и представителями Турецкой федерации футбола было принято решение, что на матче возможно повторение инцидента 2017 года и другие нарушения порядка. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что им не следует планировать поездок на данный матч", - говорится в заявлении.
В апреле 2017 года "Лион" принимал "Бешикташ" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи было задержано из-за того, что болельщики турецкой команды запускали петарды с верхних ярусов трибун стадиона.
Матч "Лиона" и "Бешикташа" запланирован на 24 октября.