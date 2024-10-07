Лига Европы: Во Франции болельщикам "Бешикташа" запретили присутствовать на матче с "Лионом"

Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" не смогут присутствовать на гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона".

Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" не смогут присутствовать на гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

"Глава Лиона принял решение, что болельщиков нашей команды не пустят на стадион и в сам город. Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В результате совещания с главой Лиона, французской полицией, подразделением безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций и представителями Турецкой федерации футбола было принято решение, что на матче возможно повторение инцидента 2017 года и другие нарушения порядка. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что им не следует планировать поездок на данный матч", - говорится в заявлении.

В апреле 2017 года "Лион" принимал "Бешикташ" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи было задержано из-за того, что болельщики турецкой команды запускали петарды с верхних ярусов трибун стадиона.

Матч "Лиона" и "Бешикташа" запланирован на 24 октября.