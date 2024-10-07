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Лига Европы: Во Франции болельщикам "Бешикташа" запретили присутствовать на матче с "Лионом"

Лига Европы: Во Франции болельщикам "Бешикташа" запретили присутствовать на матче с "Лионом" Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" не смогут присутствовать на гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона".
Футбол
7 октября 2024 г. 21:19
Лига Европы: Во Франции болельщикам Бешикташа запретили присутствовать на матче с Лионом

Болельщики турецкого футбольного клуба "Бешикташ" не смогут присутствовать на гостевом матче третьего тура общего этапа Лиги Европы против французского "Лиона".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба турецкого клуба.

"Глава Лиона принял решение, что болельщиков нашей команды не пустят на стадион и в сам город. Наш клуб попытался пересмотреть данное решение. В результате совещания с главой Лиона, французской полицией, подразделением безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций и представителями Турецкой федерации футбола было принято решение, что на матче возможно повторение инцидента 2017 года и другие нарушения порядка. В связи с этим хотим сообщить нашим болельщикам, что им не следует планировать поездок на данный матч", - говорится в заявлении.

В апреле 2017 года "Лион" принимал "Бешикташ" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи было задержано из-за того, что болельщики турецкой команды запускали петарды с верхних ярусов трибун стадиона.

Матч "Лиона" и "Бешикташа" запланирован на 24 октября.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Lion" rəhbərliyi "Beşiktaş" azarkeşlərini stadiona buraxmayacaq

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