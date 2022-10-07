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Лига Европы: "Карабах" в игре с "Олимпиакосом" доводит счет до разгромного

Лига Европы: "Карабах" в игре с "Олимпиакосом" доводит счет до разгромного Начался второй тайм матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который проходит в Греции между "Олимпиакосом" и "Карабахом".
Футбол
7 октября 2022 г. 00:45
Лига Европы: Карабах в игре с Олимпиакосом доводит счет до разгромного

"Карабах" забил третий гол в игре с греческим "Олимпиакосом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции.

Как передает Report, Рамиль Шейдаев на 86-й минуте довел счет до разгромного.

00:40

"Карабах" в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции забил второй гол в ворота "Олимпиакоса".

Как сообщает Report, на 82-й минуте в стане "скакунов" отличился Марко Вешович

00:28

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с греческим "Олимпиакосом".

Как передает Report, первый гол в игре забил нападающий "скакунов" Квабена Овусу на 68-й минуте

00:07

Начался второй тайм матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который проходит в Греции между "Олимпиакосом" и "Карабахом".

Как передает Report, после первого тайма счет остается неизменным - 0:0.

2022-10-06 23:01

В Греции стартовал матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между местным "Олимпиакосом" и азербайджанским "Карабахом".

Как передает Report, стартовый свисток в игре, которая проходит на арене "Георгиос Караискакис", прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Матч обслуживает судейская бригада из Боснии и Герцеговины во главе с арбитром ФИФА Ирфаном Пелто.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ" Yunanıstanda "Olimpiakos"u darmadağın edib

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