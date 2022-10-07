Лига Европы: "Карабах" в игре с "Олимпиакосом" доводит счет до разгромного

"Карабах" забил третий гол в игре с греческим "Олимпиакосом" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции.
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"Карабах" в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Греции забил второй гол в ворота "Олимпиакоса".
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Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" открыл счет в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с греческим "Олимпиакосом".
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Начался второй тайм матча третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который проходит в Греции между "Олимпиакосом" и "Карабахом".
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В Греции стартовал матч третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между местным "Олимпиакосом" и азербайджанским "Карабахом".
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Матч обслуживает судейская бригада из Боснии и Герцеговины во главе с арбитром ФИФА Ирфаном Пелто.