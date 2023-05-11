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Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии

Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии Сегодня будут проведены первые два матча полуфинала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
11 мая 2023 г. 07:30
Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии

Сегодня будут проведены первые два матча полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, обе встречи пройдут в Италии.

В Турине местный "Ювентус" будет принимать испанскую "Севилью". Вторая игра состоится в итальянской столице, где "Рома" сойдется с "Байером" из Леверкузена (Германия).

Ответные матчи пройдут неделей позже.

Лига Европы УЕФА
Полуфинал, первые игры
11 мая

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания)
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Стадион "Ювентус", Турин.

23:00. "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия)
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Олимпийский стадион, Рим.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Yarımfinal mərhələsinə İtaliyada start veriləcək

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