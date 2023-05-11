Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии

Сегодня будут проведены первые два матча полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Сегодня будут проведены первые два матча полуфинала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , обе встречи пройдут в Италии.

В Турине местный "Ювентус" будет принимать испанскую "Севилью". Вторая игра состоится в итальянской столице, где "Рома" сойдется с "Байером" из Леверкузена (Германия).

Ответные матчи пройдут неделей позже.

Лига Европы УЕФА

Полуфинал, первые игры

11 мая

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания)

Судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Стадион "Ювентус", Турин.

23:00. "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия)

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Олимпийский стадион, Рим.