Лига Европы: первые полуфинальные матчи пройдут в Италии

Сегодня будут проведены первые два матча полуфинала Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает
В Турине местный "Ювентус" будет принимать испанскую "Севилью". Вторая игра состоится в итальянской столице, где "Рома" сойдется с "Байером" из Леверкузена (Германия).
Ответные матчи пройдут неделей позже.
Лига Европы УЕФА
Полуфинал, первые игры
11 мая
23:00. "Ювентус" (Италия) - "Севилья" (Испания)
Судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Стадион "Ювентус", Турин.
23:00. "Рома" (Италия) - "Байер" (Германия)
Судья: Майкл Оливер (Англия)
Олимпийский стадион, Рим.