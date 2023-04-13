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Лига Европы УЕФА: сегодня состоятся первые игры 1/4 финала

Лига Европы УЕФА: сегодня состоятся первые игры 1/4 финала Сегодня будут проведены первые игры 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
13 апреля 2023 г. 07:30
Лига Европы УЕФА: сегодня состоятся первые игры 1/4 финала

Сегодня будут проведены первые игры 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, все матчи будут сыграны в один день.

Первая встреча дня состоится в Нидерландах между местным "Фейеноордом" и итальянской "Ромой".

Кроме того, испанская "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в Англии, португальский "Спортинг" - с "Ювентусом" в Италии, а бельгийский "Унион" на выезде сыграет германским "Байером".

Лига Европы УЕФА
1/4 финала, первые игры
13 апреля

20:45. "Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия)

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Севилья" (Испания)

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия)

23:00. "Байер" (Германия) - "Унион" (Бельгия)

Отметим, что ответные матчи состоятся спустя неделю, 20 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Bu gün 1/4 finalın ilk oyunları keçiriləcək

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