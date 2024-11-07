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Лига Европы УЕФА: Сегодня пройдут еще 17 матчей

Лига Европы УЕФА: Сегодня пройдут еще 17 матчей Сегодня будут проведены еще 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
7 ноября 2024 г. 09:00
Лига Европы УЕФА: Сегодня пройдут еще 17 матчей

Сегодня будут проведены еще 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский "Карабах" встретится на выезде с норвежским клубом "Будё-Глимт".

Эта встреча, а также еще девять матчей начнутся в 21:45 по бакинскому времени. Остальные восемь игр стартуют в полночь.

Отметим, что в стартовом матче тура турецкий "Бешикташ" обыграл шведский "Мальмё".

Лига Европы УЕФА
IV тур
7 ноября

21:45. "Карабах" - "Будё-Глимт"
21:45. "Айнтрахт Франкфурт" - "Славия Прага"
21:45. "Эльфсборг" - "Брага"
21:45. ФКСБ - "Мидтьюлланн"
21:45. "Галатасарай" - "Тоттенхэм"
21:45. "Лудогорец" - "Атлетик Бильбао"
21:45. "Ницца" - "Твенте"
21:45. "Олимпиакос" - "Рейнджерс"
21:45. "Роял Юнион" - "Рома"

8 ноября

00:00. "Аякс" - "Маккаби Тель-Авив"
00:00. "АЗ Алкмар" - "Фенербахче"
00:00. "Динамо Киев" - "Ференцварош"
00:00. "Хоффенхайм" - "Лион"
00:00. "Лацио" - "Порту"
00:00. "Манчестер Юнайтед" - ПАОК
00:00. "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад"
00:00. РФШ - "Андерлехт".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: Bu gün daha 17 qarşılaşma baş tutacaq

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