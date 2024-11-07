Лига Европы УЕФА: Сегодня пройдут еще 17 матчей

Сегодня будут проведены еще 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает
Эта встреча, а также еще девять матчей начнутся в 21:45 по бакинскому времени. Остальные восемь игр стартуют в полночь.
Отметим, что в стартовом матче тура турецкий "Бешикташ" обыграл шведский "Мальмё".
Лига Европы УЕФА
IV тур
7 ноября
21:45. "Карабах" - "Будё-Глимт"
21:45. "Айнтрахт Франкфурт" - "Славия Прага"
21:45. "Эльфсборг" - "Брага"
21:45. ФКСБ - "Мидтьюлланн"
21:45. "Галатасарай" - "Тоттенхэм"
21:45. "Лудогорец" - "Атлетик Бильбао"
21:45. "Ницца" - "Твенте"
21:45. "Олимпиакос" - "Рейнджерс"
21:45. "Роял Юнион" - "Рома"
8 ноября
00:00. "Аякс" - "Маккаби Тель-Авив"
00:00. "АЗ Алкмар" - "Фенербахче"
00:00. "Динамо Киев" - "Ференцварош"
00:00. "Хоффенхайм" - "Лион"
00:00. "Лацио" - "Порту"
00:00. "Манчестер Юнайтед" - ПАОК
00:00. "Виктория Пльзень" - "Реал Сосьедад"
00:00. РФШ - "Андерлехт".