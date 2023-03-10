Лига Европы УЕФА: "Рома" и "Байер" одержали победу, "Арсенал" добыл выездную ничью

Сегодня дан старт 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Сегодня дан старт 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , в четверг прошли четыре игры.

Итальянская "Рома" на Олимпийском стадионе в Риме одолела испанский "Реал Сосьедад", забив два безответных мяча - 2:0. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче между леверкузенским "Байером" (Германия) и "Ференцварошем" (Венгрия). Игра прошла на "БайАрене" в Леверкузене.

Противостояние лондонского "Арсенала" и лиссабонского "Спортинга" завершилось результативной ничьей (2:2). Таким образом англичане смогли добыть одно очко в выездном матче. Еще одна результативная ничья была зафиксирована между одноименными клубами из Германии и Бельгии. Однако, в этой игре берлинский и брюссельский "Унионы" забили по три мяча - 3:3.

Лига Европы УЕФА

1/8 финала, первые игры

9 марта

21:45. "Унион" Берлин (Германия) - "Унион" (Бельгия) – 3:3

21:45. "Байер" Леверкузен (Германия) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:0

21:45. "Спортинг" (Португалия) – "Арсенал" (Англия) – 2:2

21:45. "Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 2:0