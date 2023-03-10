О нас

Лига Европы УЕФА: "Рома" и "Байер" одержали победу, "Арсенал" добыл выездную ничью

Лига Европы УЕФА: "Рома" и "Байер" одержали победу, "Арсенал" добыл выездную ничью Сегодня дан старт 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
10 марта 2023 г. 00:23
Лига Европы УЕФА: Рома и Байер одержали победу, Арсенал добыл выездную ничью

Сегодня дан старт 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в четверг прошли четыре игры.

Итальянская "Рома" на Олимпийском стадионе в Риме одолела испанский "Реал Сосьедад", забив два безответных мяча - 2:0. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче между леверкузенским "Байером" (Германия) и "Ференцварошем" (Венгрия). Игра прошла на "БайАрене" в Леверкузене.

Противостояние лондонского "Арсенала" и лиссабонского "Спортинга" завершилось результативной ничьей (2:2). Таким образом англичане смогли добыть одно очко в выездном матче. Еще одна результативная ничья была зафиксирована между одноименными клубами из Германии и Бельгии. Однако, в этой игре берлинский и брюссельский "Унионы" забили по три мяча - 3:3.

Лига Европы УЕФА
1/8 финала, первые игры
9 марта

21:45. "Унион" Берлин (Германия) - "Унион" (Бельгия) – 3:3

21:45. "Байер" Леверкузен (Германия) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:0

21:45. "Спортинг" (Португалия) – "Арсенал" (Англия) – 2:2

21:45. "Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания) — 2:0

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: “Roma” və “Bayer” qalib gəlib, “Arsenal” səfərdən bərabərliklə dönür

Самое важное

Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi