Лига Европы УЕФА поделилась публикацией об успехах "Карабаха"

Лига Европы УЕФА в своем аккаунте в соцсети X поделилась публикацией об успехах азербайджанского футбольного клуба "Карабах".

Как передает Report в публикации отмечены победы "скакунов" в последних 26 играх на своем поле.

"Карабах" проиграл лишь две из последних 26 игр УЕФА на своем поле", - говорится в публикации.

Отметим, что 22 февраля "Карабах" примут португальскую "Брагу" в ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.