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Лига Европы УЕФА: Обнародованы стартовые составы клубов "Карабах" и "Олимпиакос"

Лига Европы УЕФА: Обнародованы стартовые составы клубов "Карабах" и "Олимпиакос" Обнародованы стартовые составы клубов "Карабах" и "Олимпиакос" на матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.
Футбол
13 октября 2022 г. 19:54
Лига Европы УЕФА: Обнародованы стартовые составы клубов Карабах и Олимпиакос

Обнародованы стартовые составы клубов "Карабах" и "Олимпиакос" на матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт континентальной футбольной структуры, команды выйдут на поле в следующем составе:

"Карабах": Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Гара Гараев (к), Ричард Алмейда, Кади Борхес, Абдулла Зубир, Рамиль Шейдаев, Овусу Квабена.

"Олимпиакос": Александрос Пасхалакис, Андреас-Ричардос Дои, Сократис Папастатопулос, Шиме Врсалько, Олег Рябчук, Андреас Бухалакис (к), Пьер Кюнде Малонг, Мариус Врусаи, Пеп Бьель, Абубакар Камара, Хван Ый Джо.

Отметим, что встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" və "Olimpiakos"un start heyətləri bəlli olub

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