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Лига Европы УЕФА: Матч "Карабах" - "Олимпия" стал вторым по числу болельщиков

Лига Европы УЕФА: Матч "Карабах" - "Олимпия" стал вторым по числу болельщиков Названо число болельщиков, наблюдавших со стадионов за ответными матчами раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
2 сентября 2023 г. 09:45
Лига Европы УЕФА: Матч Карабах - Олимпия стал вторым по числу болельщиков

Названо число болельщиков, наблюдавших со стадионов за ответными матчами раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, матч "Карабаха" со словенской "Олимпией" в Баку (1:1) стал вторым по посещаемости.

На матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова присутствовало 27 354 болельщика.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано на матче "Аякс" (Нидерланды) - "Лудогорец" (Болгария). На встрече в Амстердаме на трибунах за игрой наблюдало 50 900 человек.

Отметим, что "Карабах" победил "Олимпию" с двумя безответными голами и вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Соперниками команды в группе H станут немецкий "Байер 04", норвежский "Мольде" и шведский "Хеккен".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Olimpiya" oyunu azarkeş sayına görə ikinci olub

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