Лига Европы УЕФА: Матч "Карабах" - "Олимпия" стал вторым по числу болельщиков

Названо число болельщиков, наблюдавших со стадионов за ответными матчами раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Названо число болельщиков, наблюдавших со стадионов за ответными матчами раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, матч "Карабаха" со словенской "Олимпией" в Баку (1:1) стал вторым по посещаемости.

На матче на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова присутствовало 27 354 болельщика.

Наибольшее количество зрителей было зафиксировано на матче "Аякс" (Нидерланды) - "Лудогорец" (Болгария). На встрече в Амстердаме на трибунах за игрой наблюдало 50 900 человек.

Отметим, что "Карабах" победил "Олимпию" с двумя безответными голами и вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Соперниками команды в группе H станут немецкий "Байер 04", норвежский "Мольде" и шведский "Хеккен".