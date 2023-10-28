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Лига Европы УЕФА: Матч "Байер 04" - "Карабах" посмотрели свыше 29 тыс. зрителей

Лига Европы УЕФА: Матч "Байер 04" - "Карабах" посмотрели свыше 29 тыс. зрителей Обнародовано количество зрителей, посетивших матчи III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионах.
Футбол
28 октября 2023 г. 10:45
Лига Европы УЕФА: Матч Байер 04 - Карабах посмотрели свыше 29 тыс. зрителей

Обнародовано количество зрителей, посетивших матчи III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионах.

Как сообщает Report, встреча между "Байером 04" и "Карабахом" в Германии посмотрели впечатляющее количество зрителей.

На матче на "Bay Arena" присутствовало 29 039 зрителей, он стал 6-м по количеству болельщиков

Однако рекорд по посещаемости побил матч между "Марселем" (Франция) и "АЕК" (Греция), где на стадионе собралось 65 092 болельщика.

Отметим, что "Карабах" на выезде проиграл сопернику со счетом 1:5.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Bayer 04" - "Qarabağ" oyunu azarkeş sayına görə 6-cı olub

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