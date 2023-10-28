Лига Европы УЕФА: Матч "Байер 04" - "Карабах" посмотрели свыше 29 тыс. зрителей

Обнародовано количество зрителей, посетивших матчи III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионах.
Как сообщает Report, встреча между "Байером 04" и "Карабахом" в Германии посмотрели впечатляющее количество зрителей.
На матче на "Bay Arena" присутствовало 29 039 зрителей, он стал 6-м по количеству болельщиков
Однако рекорд по посещаемости побил матч между "Марселем" (Франция) и "АЕК" (Греция), где на стадионе собралось 65 092 болельщика.
Отметим, что "Карабах" на выезде проиграл сопернику со счетом 1:5.