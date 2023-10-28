Лига Европы УЕФА: Матч "Байер 04" - "Карабах" посмотрели свыше 29 тыс. зрителей

Обнародовано количество зрителей, посетивших матчи III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионах.

Обнародовано количество зрителей, посетивших матчи III тура группового этапа Лиги Европы УЕФА на стадионах.

Как сообщает Report, встреча между "Байером 04" и "Карабахом" в Германии посмотрели впечатляющее количество зрителей.

На матче на "Bay Arena" присутствовало 29 039 зрителей, он стал 6-м по количеству болельщиков

Однако рекорд по посещаемости побил матч между "Марселем" (Франция) и "АЕК" (Греция), где на стадионе собралось 65 092 болельщика.

Отметим, что "Карабах" на выезде проиграл сопернику со счетом 1:5.