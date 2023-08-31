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Лига Европы УЕФА: В матче "Карабах" - "Олимпия" начался второй тайм

Лига Европы УЕФА: В матче "Карабах" - "Олимпия" начался второй тайм В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между бакинским "Карабахом" и словенской "Олимпией" был открыт счет.
Футбол
31 августа 2023 г. 21:11
Лига Европы УЕФА: В матче Карабах - Олимпия начался второй тайм

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" начался второй тайм.

Как сообщает Report, после первой половины встречи зафиксирована ничья - 1:1.

В составе "скакунов" на 24-й минуте отличился Торал Байрамов с пенальти, у гостевой команды на 36-й минуте Диого Пинто восстановил статус-кво.

20:55

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" завершился первый тайм.

Как сообщает Report, к перерыву стороны подошли с равным счетом - 1:1.

В составе представителя Азербайджана Торал Байрамов на 24-й минуте точным ударом реализовал пенальти. А у гостей Диого Пинто восстановил равновесие голов на 36-й минуте.

20:40

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между бакинским "Карабахом" и словенской "Олимпией" был забит второй гол.

Как сообщает Report, словенская команда сравняла счет на 36-й минуте.

Отличился игрок соперника Диого Пинто.

20:33

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между бакинским "Карабахом" и словенской "Олимпией" был открыт счет.

Как сообщает Report, на 24-й минуте точный пенальти в составе представителя Азербайджана реализовал Торал Байрамов.

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал в 20:00.

Судьей матча является испанский рефери ФИФА Александро Эрнандес.

Отметим, что в первой выездной встрече представитель Азербайджана одержал победу со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Olimpiya" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 5

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