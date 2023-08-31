Лига Европы УЕФА: В матче "Карабах" - "Олимпия" начался второй тайм

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" начался второй тайм.
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В составе "скакунов" на 24-й минуте отличился Торал Байрамов с пенальти, у гостевой команды на 36-й минуте Диого Пинто восстановил статус-кво.
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и словенской "Олимпией" завершился первый тайм.
Как сообщает Report, к перерыву стороны подошли с равным счетом - 1:1.
В составе представителя Азербайджана Торал Байрамов на 24-й минуте точным ударом реализовал пенальти. А у гостей Диого Пинто восстановил равновесие голов на 36-й минуте.
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между бакинским "Карабахом" и словенской "Олимпией" был забит второй гол.
Как сообщает Report, словенская команда сравняла счет на 36-й минуте.
Отличился игрок соперника Диого Пинто.
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между бакинским "Карабахом" и словенской "Олимпией" был открыт счет.
Как сообщает Report, на 24-й минуте точный пенальти в составе представителя Азербайджана реализовал Торал Байрамов.
Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова стартовал в 20:00.
Судьей матча является испанский рефери ФИФА Александро Эрнандес.
Отметим, что в первой выездной встрече представитель Азербайджана одержал победу со счетом 2:0.