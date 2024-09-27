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Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Мальме" поступят в продажу сегодня

Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Мальме" поступят в продажу сегодня Билеты на матч "Карабах" - "Мальме" (Швеция) в рамках II тура Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.
Футбол
27 сентября 2024 г. 10:18
Лига Европы УЕФА: Билеты на матч Карабах - Мальме поступят в продажу сегодня

Билеты на матч "Карабах" - "Мальме" (Швеция) в рамках II тура Лиги Европы УЕФА поступят в продажу сегодня в 12:00.

Как сообщили Report в агдамском клубе, стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, составляет 5, 20, 30, 40, 75 и 150 манатов в зависимости от сектора.

Билеты в секторах VVIP C и VVIP D стоят 300 манатов.

Желающие могут приобрести билеты в пунктах iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ "Парк-Бульвар", а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Мальме" состоится 3 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Malmö" matçının biletləri bu gün satışa çıxacaq

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