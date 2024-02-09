Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Брага" поступили в продажу

Поступили в продажу билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" и "Брага".

Поступили в продажу билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" и "Брага".

Как сообщает Report со ссылкой на агдамский клуб, стоимость билетов на матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, варьируется в пределах 5-100 манатов.

Места в секторах VVIP C и VVIP D предлагаются по цене 300 манатов. Приобрести билеты можно в точках продаж iticket.az, фан-шопе "Карабах" в ТЦ Park Bulvar, а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Дворца Гейдара Алиева.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч против португальского клуба 15 февраля в гостях, а ответная игра состоится 22 февраля в Баку.