President
О нас

Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Брага" поступили в продажу

Лига Европы УЕФА: Билеты на матч "Карабах" - "Брага" поступили в продажу Поступили в продажу билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" и "Брага".
Футбол
9 февраля 2024 г. 12:50
Лига Европы УЕФА: Билеты на матч Карабах - Брага поступили в продажу

Поступили в продажу билеты на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" и "Брага".

Как сообщает Report со ссылкой на агдамский клуб, стоимость билетов на матч, который состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, варьируется в пределах 5-100 манатов.

Места в секторах VVIP C и VVIP D предлагаются по цене 300 манатов. Приобрести билеты можно в точках продаж iticket.az, фан-шопе "Карабах" в ТЦ Park Bulvar, а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Дворца Гейдара Алиева.

Отметим, что "Карабах" проведет первый матч против португальского клуба 15 февраля в гостях, а ответная игра состоится 22 февраля в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Braqa" matçının biletləri satışa çıxarılıb

Самое важное

Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi